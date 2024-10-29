В Татарстане налоговая задолженность на 1 октября составила 11 млрд рублей

В Татарстане налоговая задолженность на 1 октября 2024 года составила 11 млрд руб. Об этом на заседании кабинета министров сообщил руководитель УФНС Марат Сафиуллин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил отраслевым министерствам совместно с минэкономики, минфином и налоговыми органами взять ситуацию под контроль и принять меры для легализации доходов и снижения суммы задолженности.

Выросли поступления налогов в нефтедобыче — 608,4 млрд руб. (+43,1%), транспортировка и хранение — 47,9 млрд руб. (+20,2%), строительство 34,9 млрд руб. (+2,5%), информация и связь — 25,5 млрд руб. (+42,1%) и финансовая и страховая деятельность — 31,8 млрд руб. (+33,1%). Снижение наблюдается в обрабатывающих производствах — 186,5 млрд руб. (-16,5%), оптовая торговля — 46,2 млрд руб. (-2,7%) и обеспечение электроэнергией — 15,4 млрд руб, (-9,1%). Значительное снижение поступлений по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 года наблюдается в химическом и нефтехимическом производстве, торговле, строительстве, производстве продуктов питания.

В Татарстане в результате работы рабочих групп по налоговым поступлениям в бюджет удалось собрать более 2 млрд руб. Работа по повышению собираемости налогов началась после снижения объемов поступлений. В ходе заседаний рабочей группы, которую возглавлял господин Суяргулов, были приглашены представители крупнейших предприятий с задолженностями.

Зарина Акбирова