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За неделю жители Тюменской области перевели мошенникам более 39 млн рублей

За прошедшую неделю 92 жителя Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 39 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

У одной из потерпевших злоумышленник похитил 4,8 млн руб. Через переписку в Telegram он убедил ее в течение месяца переводить деньги на счета мошенников «под предлогом получения прибыли от продажи криптовалюты».

«О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, женщина не подозревала»,— отметили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюмени мошенники начали представляться сотрудниками департамента соцразвития.

Виталий Красиков

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