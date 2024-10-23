В Тюмени мошенники начали представляться сотрудниками департамента соцразвития

В Тюменской области активизировались мошенники, которые стали представляться сотрудниками департамента социального развития. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сотрудники департамента социального развития Тюменской области и органов социальной защиты населения, как и других государственных органов, никогда не просят сообщить какую-либо информацию из смс»,— сообщили в пресс-службе департамента соцразвития региона.

По данным департамента, мошенники используют различные предлоги, чтобы получить от граждан коды для входа в личный кабинет на портале «Госуслуг». В частности, злоумышленники сообщают, что «курьер должен доставить документы от соцзащиты», а для их получения необходимо «назвать код, который придет в смс».

Напомним, за прошедшую неделю на территории Тюменской области мошенники похитили у 76 жителей региона 28 млн руб. Злоумышленники связывались с потерпевшими по мобильной связи и с помощью интернета. Наибольшая сумма, похищенная у одного из тюменцев, составила 4,1 млн руб.