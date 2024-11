Англия опять охотится на португальца

Проваливший начало сезона футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», уволивший накануне наставника Эрика тен Хага, кажется, определился с кандидатурой нового главного тренера. Им должен стать Рубен Аморим, возглавляющий лиссабонский «Спортинг». Как заявили в португальском клубе Аморима, манчестерцы действительно интересуются наставником и готовы выплатить полагающуюся по его трудовому договору компенсацию в размере €10 млн.

Рубен Аморим, 39-летний португальский специалист, чрезвычайно близок к назначению на вакантный пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом во вторник написали почти все крупные английские газеты, такие как The Times, The Telegraph, The Guardian. Источники последней, говоря о вероятности назначения, отметили, что «Аморим может передумать», но «на данный момент кажется, что сделка должна быть заключена».

Позднее в тот же день пресс-служба «Спортинга» выпустила коммюнике, в котором сказано, что «Манчестер Юнайтед» «выразил заинтересованность в подписании контракта с Аморимом» и готов выплатить «предусмотренные контрактом между “Спортингом” и тренером отступные в размере €10 млн».

В то же время источники The Times сообщают, что «переговоры еще не завершены», но «в Манчестере надеются, что Аморим будет руководить командой уже в матче против “Челси” в воскресенье».

Поиски нового главного тренера стали актуальными для «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага. Оно состоялось в понедельник, на следующий день после выездного поражения от лондонского «Вест-Хэма», из-за которого великий клуб опустился на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Временным наставником стал голландец Руд ван Нистелрой, включенный в тренерский штаб перед стартом текущего сезона.

Ван Нистелрой обладает статусом знакового для «Юнайтед» игрока — он провел за клуб свыше 200 матчей и забил 150 голов. В то же время тренерское резюме Руда ван Нистелроя, видимо, вызывает сомнения у боссов манчестерского клуба: его опыт во взрослом футболе ограничивается одним сезоном в ПСВ, причем не самым успешным. Такой эксперимент — со своим человеком, но начинающим тренером — в Манчестере уже ставили, когда позвали на замену Жозе Моуринью легендарного в прошлом форварда Уле Гуннара Сульшера. Тот задержался аж на три года, но в конечном итоге все равно был уволен.

У Аморима же репутация совсем иная. Его причисляют к самым прогрессивным тренерам Европы. Английские топ-клубы на него уже охотятся — на финише прошлого сезона он рассматривался в качестве одного из главных кандидатов на замену покидавшему «Ливерпуль» немцу Юргену Клоппу. А две недели назад The Guardian сообщила, что Аморим является главной целью «Манчестер Сити» на случай ухода Пепа Гвардиолы. В контексте португальской тренерской школы взлет Аморима рассматривают как явление, сопоставимое по значительности с восхождением Жозе Моуринью или подававшего большие надежды, но все же не оправдавшего авансов Андре Виллаша-Боаша.

Лиссабонский «Спортинг» доверил важнейший футбольный пост в клубе Амориму в 2020 году. Тренер с ходу сделал команду чемпионом Португалии, вернув ей титул, который она не выигрывала 19 лет. В прошлом сезоне он повторил достижение, а нынешнее национальное первенство начал с девяти побед подряд («Спортинг» единственный в лиге идет без потерь, забив в сумме 30 мячей и пропустив лишь два).

Кое-какие успехи были у него и в европейских соревнованиях. В сезоне-2022/23 «Спортинг» добрался до четвертьфинала Лиги Европы. За год до этого обогнал в таблице группы Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию». Сейчас он уверенно стартовал в общем этапе главного клубного турнира континента.

Впрочем, продуктивная работа на родине не может гарантировать Амориму успех в Англии.

Во-первых, система 3–4–2–1, игра по которой принесла португальцу такой успех со «Спортингом», на первый взгляд не слишком применима к нынешнему набору футболистов «Юнайтед». Не находится в ней привычного места даже главной звезде манчестерцев Бруну Фернандешу.

Во-вторых, совершенно непонятно, готов ли клуб всерьез заниматься очередной перестройкой состава. Предыдущему тренеру Эрику тен Хагу с этим помогли, потратив на новичков свыше 600 млн за два сезона. Будут ли так помогать его преемнику, особенно учитывая принятую новым совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом политику «сокращения расходов», неясно. К тому же ограничить новые вложения может необходимость соблюдать финансовый fair-play (по данным The Telegraph, убытки «Манчестер Юнайтед» за последние три сезона составили около 312 млн, при этом, согласно принятым в Англии правилам устойчивого развития, клубы высшего дивизиона не могут терять больше 105 млн за трехлетний период).

Есть в таком назначении немалая доля риска и для клуба. Команде Рэтклиффа, отвечающей за футбольные операции «Юнайтед», свою компетентность еще предстоит доказать.

Между тем увольнение тен Хага по имиджу руководителей ударило. Ударило оно и по клубному кошельку. Летнее решение продлить контракт с голландцем, по оценкам The Telegraph, обошлось «Манчестер Юнайтед» в 13 млн (по информации источника, именно столько он будет вынужден заплатить за досрочное расторжение договора с бывшим наставником).

Роман Левищев