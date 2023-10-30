Более 100 предприятий Свердловской области вошли в топ-400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири

В рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири по объему реализации продукции за 2022 год вошли 110 предприятий Свердловской области. На 17-м месте — группа «Синара», на 19-м — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), на 24-м — Уральский банк «Сбербанка», на 27-м — Элемент-трейд (торговая сеть «Монетка»). На предприятия Свердловской области пришлось 14,2% от совокупной выручки участников рейтинга, подготовленного аналитическим центром «Эксперт».

Рейтинг возглавили предприятия из Тюменской области: компании «Сургутнефтегаз», «Лукойл-Западная Сибирь» и «Ямал СПГ». Всего в топ-400 вошли 105 предприятия региона, на них приходится 52,8% от совокупной выручки участников рынка.

В исследовании отмечается, что по сравнению с 2021 годом совокупный объем выручки участников рейтинга в 2022 году вырос на 15,8% и составил 23,4 трлн руб. Однако совокупная чистая прибыль компаний за год снизилась на 24% и составила около 3 трлн руб.

«Однако качественные параметры оказались несколько хуже. Это говорит о том, что значительной части игроков не удалось отразить удары санкционного кризиса. Так, количество убыточных компаний по сравнению с прошлым исследованием увеличилось на 42,8% и составило 10% от всех участников рейтинга. При этом их чистый суммарный убыток вырос в 20 раз и составил 280,1 млрд рублей»,— сказано в исследовании.

Анастасия Таначева

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