В Татарстане изъяли 60 млн рублей у экс-правоохранителя, связанного с криптобиржей

В Верхнеуслонском районе Татарстана прокуратура добилась решения суда о взыскании 60 млн руб. с бывшего сотрудника МВД, который не задекларировал свой автомобиль. Он вывел деньги через криптобиржу, об этом рассказал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

В ходе расследования выяснилось, что экс-чиновник прокрутил значительную сумму на криптовалютных операциях и после этого вывел всю полученную прибыль. По словам Альберта Суяргулова, прокуратура наладила сотрудничество с криптобиржами, что позволило получить информацию о финансовых манипуляциях этого человека.

Господин Суяргулов отметил, что это первое в России решение о взыскании средств, полученных в криптовалюте. Он также сообщил, что недавно была выявлена незадекларированная криптовалюта на сумму 1,3 млн руб. у другого сотрудника МВД.

Прокурор Татарстана подчеркнул, что работа с криптобиржами продолжается, и условия для чиновников, использующих криптовалюту в своих интересах, становятся более прозрачными. Несмотря на сложности с децентрализованными биржами, господин Суяргулов настроен оптимистично: «Главная проблема, что они находятся вне нашей юрисдикции, находятся сейчас вне дружественных нам стран. Однако то, что нам удалось это сдвинуть, уже настраивает на позитивную волну. Надеюсь, что мы дальше эту работу будем только усиливать».

Анар Зейналов