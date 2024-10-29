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Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для путешествий в октябре

Сочи занял третье место в рейтинге самых популярных направлений для путешествий в октябре. Город привлек 8,3% всех туристов, что на 12% превышает показатели прошлого года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным исследования, Москва остается бесспорным лидером среди российских городов. На столицу приходится 24,0% всех бронирований. Санкт-Петербург, занявший вторую позицию с долей 12,7%, демонстрирует снижение интереса со стороны путешественников на 12% по сравнению с прошлым годом.

В топ-10 также вошли Екатеринбург (2,9%), Казань (2,7%), Эсто-Садок (2,3%), Краснодар (2,1%), Калининград (2,0%), Нижний Новгород (1,7%) и Ростов-на-Дону (1,5%). Интерес к Екатеринбургу и Нижнему Новгороду возрос на 16% и 13% соответственно, а Ростов-на-Дону также показал положительную динамику с увеличением числа бронирований на 8%.

На международной арене самым популярным направлением в октябре стал Стамбул с долей 8,4% отельных бронирований. Дубай и Минск следуют за ним с 5,1% и 3,4% соответственно. Однако стоит отметить, что интерес к Стамбулу и Минску снизился на 24%, в то время как Дубай показал рост популярности на 5%.

Также наблюдается рост интереса к туристическим направлениям в Китае: в Шанхае количество заказов увеличилось на 46%, а в Гуанчжоу – на 38%. Но популярность Антальи и Еревана значительно упала: здесь бронирования сократились на 40% и 25% соответственно.

«Ъ-Сочи» писал, что зимой на Красной Поляне стоимость размещения составит 9,5 тыс. руб. за сутки. В Сочи можно найти варианты за 3 тыс. руб., однако от города до склонов придется добираться около часа.

Мария Удовик

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