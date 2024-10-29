Скончался четвертый пострадавший в ДТП в Кугарчинском районе
Количество жертв в ДТП, которое произошло вчера вечером на 326 км автодороги Магнитогорск — Ира у деревни Салихкулово Кугарчинского района, увеличилось до четырех, сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, ДТП произошло после того, как 61-летний житель Зианчуринского района, управляя Hyundai Accent, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗ под управлением 66-летнего местного жителя. На месте ДТП скончались три человека, включая водителя и двух пассажиров иномарки. Водитель и пассажир УАЗ госпитализировали. Последний, как уточнили в пресс-службе, скончался в реанимации.
Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.