Скончался четвертый пострадавший в ДТП в Кугарчинском районе

Количество жертв в ДТП, которое произошло вчера вечером на 326 км автодороги Магнитогорск — Ира у деревни Салихкулово Кугарчинского района, увеличилось до четырех, сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, ДТП произошло после того, как 61-летний житель Зианчуринского района, управляя Hyundai Accent, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗ под управлением 66-летнего местного жителя. На месте ДТП скончались три человека, включая водителя и двух пассажиров иномарки. Водитель и пассажир УАЗ госпитализировали. Последний, как уточнили в пресс-службе, скончался в реанимации.

Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Венера Хисамова