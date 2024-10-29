28 октября в Казани задержали 8 нетрезвых водителей

В Казани 28 октября зафиксировали 187 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из всех ДТП не было ни одного с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Вчера полиция города задержала 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что еще 2 водителя не имели права управления транспортным средством. В полицейские отделы доставили 3 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Ранее стало известно, что на М-7 рядом с Чувашией столкнулись 3 грузовика. В ДТП погиб один человек.

Диана Соловьёва