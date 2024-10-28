В Чувашии на М-7 столкнулись 3 грузовика, погиб 1 человек

27 октября в 12:15 на 723-м километре автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП с тремя грузовиками. Об этом сообщили в МВД по Чувашии.

Гражданин Белоруссии ехал за рулем грузовика «Донгфэнг». Заднюю часть полуприцепа вынесло на встречную полосу движения, по которой ехал автомобиль «КамАЗ». В результате столкновения от полученных травм скончался водитель «КамАЗа». Ему было 43 года, он был родом из Кировской области. После столкновения с «КамАЗом» фура с товарами из маркетплейса врезалась в «Сканию», направлявшуюся в сторону Москвы.

Водителю «Скании» из Нижегородской области оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, виновником аварии стал 62-летний гражданин Белоруссии. Его лишили водительских прав весной 2024 года. Документы, которые водитель «Донгфэнга» предъявил сотрудникам полиции после ДТП, имеют признаки подделки. В момент аварии он был трезв.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Диана Соловьёва