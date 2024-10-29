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Опора мирового футбола

«Золотой мяч» достался испанцу Родри

Обладателем «Золотого мяча», главной индивидуальной награды в футболе, стал испанец Родри. Это первый за долгое время случай, когда приз достался футболисту не за яркость и атакующие подвиги, за которые сразу цепляется взгляд обычного болельщика, а за часто не очень заметную такому взгляду полезность на поле. Впрочем, в ситуации с Родри, опорным хавбеком завоевавшего в прошлом сезоне четвертый подряд титул чемпиона Англии «Манчестер Сити» и выигравшей чемпионат Европы сборной Испании, полезность была слишком исключительной, чтобы на нее не обратить внимание и посчитать его победу в конкурсе случайной.

Испанский футболист Родри

Испанский футболист Родри

Фото: Sarah Meyssonnier , Reuters

Испанский футболист Родри

Фото: Sarah Meyssonnier , Reuters

На сцену парижского театра «Шатле», который принимал очередную церемонию вручения футбольных наград, в том числе награды главной — лучшему игроку мира, Родри, получивший в конце сентября тяжелую травму колена и выбывший из строя на несколько месяцев, поднимался на костылях в сопровождении ведущего церемонии — знаменитого в прошлом форварда Дидье Дрогба — и наверняка догадываясь, что в глазах многих из тех, кто наблюдает за его восхождением, застыло недоумение. Ну да, когда за пару часов до момента триумфа испанца появилась информация о том, что «Золотой мяч» достанется все-таки именно ему, а не кому-то другому, например считавшемуся еще накануне безусловным фаворитом форварду Винисиусу из «Реала», реакция на такой поворот событий была довольно любопытной. Удивлялись или даже возмущались в связи с этим фортелем не только представители мадридского клуба, проигнорировавшие в итоге французскую церемонию, но и тысячи болельщиков, а также десятки матерых экспертов с серьезным футбольным бэкграундом. Им казалось, что творится несправедливость, что нарушен какой-то важный закон.

И в каком-то смысле они, конечно, были правы.

Родри действительно сломал выглядевший чрезвычайно устойчивым паттерн, который в последний раз потревожил в 2006 году успех защитника взявшей тогда золото чемпионата мира сборной Италии Фабио Каннаваро.

С тех пор приз доставался исключительного форвардам и полузащитникам, тем, для кого игровой приоритет — это атака. Он доставался бомбардирам, дриблерам, мастерам решающего паса. И долгое доминирование Лионеля Месси с Криштиану Роналду, в этом году впервые за два десятилетия тандемом не попавших в список претендентов на «Золотой мяч», тренд лишь подчеркивало. Участники опроса издания France Football, то есть журналисты из разных стран, предпочитали мыслить теми же категориями, что и обычные любители футбола, чей взгляд, как правило, цепляется за подвиги наиболее очевидные и наиболее доступные для понимания и смакования. В этом смысле первое место в конкурсе, похоже, всерьез обиженного его результатами Винисиуса, голы и прорывы которого притащили «Реал» к победе в Лиге чемпионов, было бы исходом куда более привычным. Но случилась победа опорного хавбека, игрока, работающего не столько на атаку, сколько на разрушение.

И этот факт можно считать чем-то вроде маленькой революции, доказательством того, что респонденты France Football научились наслаждаться в равной степени как яркостью, так и полезностью, научились, оценивая героев, смотреть чуть глубже, чем смотрели всегда. Хотя в истории с Родри совсем уж особенной зоркости для того, чтобы разглядеть суть, строго говоря, и не требовалось.

Про то, почему он в свои 28, хотя до сих пор и близко не подбирался к «Золотому мячу», наконец заслужил право по крайней мере претендовать на него наравне с тем же Винисиусом или еще одним волшебником игры возле чужой штрафной и внутри нее — партнером бразильца из «Реала» англичанином Джудом Беллингемом, нынешней осенью было сказано тысячу раз. Потому что в английском чемпионате в прошедшем сезоне не было настолько надежного во всех аспектах — в точности передач, в цепкости отбора — игрока. Потому что сам тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола называл вклад Родри в четвертое подряд золото этого первенства, сильнейшего на континенте, особенным, выделяя его в своей полной звезд команде, а статистики добавляли его словам веса цифрами: если испанца вдруг нет на поле, вероятность осечки манчестерцев прилично возрастает. Потому что, в конце концов, круче турнира, чем состоявшийся летом чемпионат Европы в Германии, в тот период, который охватывал завершившийся конкурс, не было. А его выиграла сборная Испании, и Родри, абсолютно незаменимая для нее фигура, был признан лучшим футболистом первенства. Оставалось узнать, хватит ли этих заслуг для того, чтобы не просто претендовать на «Золотой мяч», а получить его. Хватило.

А на церемонии хватило времени на рассказ, видимо, о самом важном эпизоде в жизни. Попав с мечтой о великих свершениях в 17 лет в испанский «Вильярреал», свой первый профессиональный клуб, Родри в какой-то момент внезапно почувствовал, что не тянет на таком уровне, и в слезах позвонил отцу, чтобы сообщить ему, что все кончено, что он зря потратил годы жизни. Отец же приказал ему успокоиться и продолжать. Родри продолжил. «И вот я здесь,— улыбнулся он.— Нормальный, без заскоков парень. Все, что имеет значение,— это упорная работа». Про талант, расцветающий на любой позиции и пробивающий дорогу к престижнейшим наградам сквозь какие угодно барьеры, он из скромности промолчал.

Алексей Доспехов

«Реал» попробовал взять числом

В число пяти лучших футболистов мира по итогам голосования вошли представители только двух клубов. Вслед за испанцем Родри («Манчестер Сити») идет тройка из «Реала» — бразилец Винисиус, британец Джуд Беллингем и испанец Дани Карвахаль, а также норвежец Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»). Места с шестого по десятое занимают француз Килиан Мбаппе, перешедший в межсезонье из ПСЖ в «Реал», аргентинец Лаутаро Мартинес («Интер»), испанец Ламин Ямаль («Барселона»), немец Тони Кроос («Реал») и британец Гарри Кейн («Бавария»). Таким образом, в общей сложности в десятку попали сразу четыре игрока, выступавшие за «Реал» в прошлом сезоне.

Лучшим футболистом в возрасте до 21 года признан Ламин Ямаль. Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю получил аргентинец Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Приз имени Герда Мюллера лучшему бомбардиру достался сразу двум игрокам — Гарри Кейну и Килиану Мбаппе, которые в минувшем сезоне забили в официальных матчах за сборные и клубы по 52 гола.

Лучшим мужским клубом мира признан «Реал», опередивший немецкие «Байер» и «Боруссию» (Дортмунд), а также испанскую «Жирону» и «Манчестер Сити».

Приз лучшему тренеру мужской команды имени Йохана Кройфа достался итальянцу Карло Анчелотти («Реал»), опередившему испанцев Хаби Алонсо («Байер») и Луиса де ла Фуэнте (сборная Испании).

Лауреатами в женском футболе стали испанка Айтана Бонмати, которая выиграла Лигу чемпионов в составе «Барселоны», признанной лучшей командой, а также британка Эмма Хейз. Она в качестве главного тренера привела сборную США к победе на Олимпиаде.

Евгений Федяков

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