Главные анонсы 29 октября

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Москве арбитражный суд проведет предварительные слушания по коллективному иску акционеров нидерландской Yandex N.V. на 7 млрд руб.

Тверской суд Москвы рассмотрит иск дирижера Юрия Башмета о выселение шести человек из его квартиры в центре Москвы. В иске речь идет о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета шести человек.

Мосгорсуд проверит законность штрафа в 50 тыс. руб., назначенного вокалисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (объявлен иноагентом) за дискредитацию армии России.

В Кирове состоится прощание с медиками и пилотом, погибшими при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области.

В Москве на Красной площади состоится возложение венков и цветов к Мавзолею Ленина в 106-ю годовщину со дня создания Ленинского Комсомола.

В Тбилиси премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках официального визита встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

В Кишиневе состоится заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор».

28 октября пройдут матчи 1/8 финала Кубка России по футболу в «пути регионов».