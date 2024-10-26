ХК «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил нижнекамский «Нефтехимик» в 19 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Нижнекамске и закончилась со счетом 2:3 (1:2;0:0;1:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Владимир Кузнецов, Анатолий Голышев, Ник Эберт. У «Нефтехимика» отличились Никита Хоружев и Герман Точилкин.

После 19 игр «Автомобилист» набрал 24 очка, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Нефтехимика» 21 очко, команда осталась на третьей строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» проиграл московскому «Динамо». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:2 (0:2;1:0;0:0).

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 28 октября сыграет с «Трактором» в Челябинске.

Виталий Красиков