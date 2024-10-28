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Коммерсантъ FM
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«Практически у всех какой-то дискомфорт»

Руководители компаний — о шестидневной рабочей неделе

Эта рабочая неделя будет шестидневной. Субботу, 2 ноября, сделали обычным днем, впрочем, согласно Трудовому кодексу, сокращенным. Выходной был перенесен на 30 апреля нынешнего года. В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4-го.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у владельцев российских компаний, как удлиненная неделя сказывается на бизнес-процессах, эффективности сотрудников и прибыли предприятий.

Основатель сети барбершопов TopGun Алексей Локонцев: «По календарю страны не живем, у нас всегда куча работы. Поэтому офис работает. К нашему счастью, если люди запланировали стрижку на субботу, то не могут ее пропустить, потому что знают, что в следующий раз они запишутся только через месяц. Получается так, что если они пропустят, то им будет хуже. Поэтому, думаю, нам это не грозит».

Совладелец компании TWIGA Communications Карина Оганджанян: «Практически у всех какой-то дискомфорт. Есть яркий молодой человек, который носит кипу. Он свято относится к субботе, причем начиная с вечера пятницы. Мы относимся к этому с пониманием, симпатией, поддержкой, поэтому он будет освобожден от работы в этот день. Но в целом особого энтузиазма по поводу шестидневной рабочей недели нет именно потому, что прекращается та ритмичность, к которой все привыкли».

Сооснователь интерьерной компании Mr. Doors Максим Валецкий: «Столько лет происходят эти бесконечные переносы, что мы уже к ним привыкли, воспринимаем как необходимое зло, с которым приходится жить. Дополнительная административная нагрузка. Для нас главное, чтобы сотрудник выполнял те функции, которые на него возложены».

Основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «Хорошо только ресторанам, которые находятся в бизнес-центрах. Для них дополнительный рабочий день — это дополнительный бизнес-ланч. Для всех остальных заведений минус один выходной означает меньше выручки. По перестройке бизнес-процессов ничего сложного нет. В дополнительный день поставят бизнес-ланч, переиграют немножко графики, все в итоге подстроятся».

В начале октября власти утвердили график выходных и праздников на 2025 год. Согласно документу, новогодние каникулы у россиян продлятся с 28 декабря по 8 января. Следующие удлиненные выходные запланированы только на май.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков

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