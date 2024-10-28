В Екатеринбурге отменили концерт Дмитрия Колдуна

В Екатеринбурге концерт певца Дмитрия Колдуна, который должен был пройти в среду, 30 октября, отменили. Информация указана на сайте ДК Железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Дмитрий Колдун

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Дмитрий Колдун

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Концерт отменен по просьбе организатора. По вопросам возврата билетов обращаться по месту приобретения»,— написано на сайте.

Ранее рок-группа «Пилот» сообщила о переносе концертов в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми. Причиной стала травма руки у барабанщика коллектива.

Полина Хабарова