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Коммерсантъ FM
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Мартемьянов ушел с поста главного тренера хоккейного клуба «Амур»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сообщил, что Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера. В ближайшей игре с московским «Динамо» его обязанности будет исполнять Виктор Костючёнок, который присоединился к тренерскому штабу клуба в 2024 году.

Андрей Мартемьянов

Андрей Мартемьянов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Андрей Мартемьянов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. <…> Хоккейный клуб "Амур" благодарит Андрея Алексеевича Мартемьянова за проделанную работу»,— сообщила пресс-служба «Амура» в Telegram-канале.

61-летний Андрей Мартемьянов стал главным тренером хабаровского «Амура» в мае 2023 года. До этого он возглавлял новосибирский клуб «Сибирь», екатеринбургский «Автомобилист», красноярский «Сокол».

Гендиректор «Амура» Евгений Лугин по итогам кадровых перестановок в хоккейном клубе назвал Андрея Мартемьянова квалифицированным специалистом, который дважды выводил команду в play-off. Он добавил, что было бы неправильно считать господина Мартемьянова единственным виновником сложившейся ситуации в клубе.

В текущем сезоне после 20 сыгранных матчей «Амур» занимает 11-е место из 12 в таблице Восточной конференции. Команда проиграла шесть матчей подряд.

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