Напавшему на полицейского в Краснодаре приезжему изберут меру пресечения

Марата Абдюшева, подозреваемого в нападении на сотрудника полиции в Краснодаре, доставили в суд. Днем в понедельник, 28 октября, Ленинский районный суд краевой столицы изберет фигуранту меру пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Слушание пройдет в закрытом режиме. На опубликованных кадрах видно, что подозреваемый уже находится в зале суда.

Марата Абдюшева задержали вечером 26 октября в одном из садоводческих товариществ Краснодара. Его искали несколько дней. В ночь на 24 октября он напал на сотрудника ППС, сильно избил его кирпичом, а затем скрылся с похищенным табельным оружием.

«Ъ-Кубань» писал, что пострадавшего полицейского готовят к выписке. Он, как сообщалось, получил серьезные травмы головы после того, как злоумышленник ударил его кирпичом. Сотрудник ППС пошел на поправку.

Вячеслав Рыжков