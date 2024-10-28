Раненного беглым преступником полицейского на Кубани готовят к выписке

Полицейский, пострадавший после нападения приезжего в Краснодаре, пошел на поправку. Об этом пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на краевую больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лейтенант Инвер Мамий получил серьезные травмы головы после того, как злоумышленник ударил его кирпичом. Пострадавшего доставили в больницу Краснодара.

Марата Абдюшева задержали вечером 26 октября в одном из садоводческих товариществ Краснодара. В задержании участвовала полиция при силовой поддержке Росгвардии.

Фигуранта искали на протяжении двух дней после того, как в ночь на 24 октября он напал на полицейского в Краснодаре. Сотрудники МВД обратили внимание на двух граждан на улице Лузана, которые при виде служебного автомобиля попытались скрыться. При попытке задержания один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным заряженным оружием и сбежал. Второго участника инцидента задержали на месте. Марат Абдюшев признал вину в нападении на полицейского в Краснодаре.

Алина Зорина