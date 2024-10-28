Аппарат омбудсмена РФ помог 80 детям воссоединиться с родственниками на Украине

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что при поддержке ее аппарата 80 детей воссоединились со своими близкими на Украине. По ее словам, еще 13 детей вернулись к семьям близких в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Эти данные омбудсмен изложила в интервью «России 24», не приведя каких-либо подробностей. Как считает госпожа Львова-Белова, вокруг этой темы «есть какой-то пузырь, раздуваемый» Украиной, передает ее слова ТАСС.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины.

В сентябре 2024-го детский омбудсмен говорила, что удалось вернуть с Украины в Россию 13 детей. Она уточняла, что в списке на воссоединение с родственниками в России оставались 18 детей, из них 8 находились в странах Европы — в Швейцарии, Германии, Польше и Нидерландах.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».