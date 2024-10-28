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Шесть тысяч человек примут участие в «Сочи Марафоне»

В 2024 году «Сочи Марафон» соберет 6 тыс. участников. Забег пройдет 2 и 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В прошлом году в марафоне приняли участие около 5 тыс. человек, а в этом году ожидается увеличение числа участников на 1 тыс. На старте соберутся жители из 527 городов 83 регионов России, а также представители шести зарубежных стран.

Самому юному участнику один год, самому возрастному — 85 лет. Средний возраст марафонцев составляет 35 лет. Среди участников будут известные личности, такие как олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и экс-капитан сборной России Алексей Смертин.

В седьмой раз марафон пройдет в Сочи, предлагая участникам различные дистанции: марафон, полумарафон, а также забеги на 10, 5 и 1 км. В этом году впервые состоятся детский забег и старт в дисциплине «северная ходьба». Стартовый городок разместится у Зимнего театра, а маршрут пройдет по центральным улицам курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что на время проведения мероприятия в Центральном и Хостинском районах изменят схему движения транспорта. Ограничения начнут действовать с 2 ноября и продлятся до 4 ноября. В частности, движение будет ограничено на площади у Зимнего театра, а также на других ключевых участках маршрута забега.

Мария Удовик

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