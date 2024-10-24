В центре Сочи ограничат движение из-за проведения марафона

Для проведения «Сочи Марафона» в центре города ограничат автомобильное движение. Мероприятие состоится в следующие выходные — 2 и 3 ноября, предупредили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участники марафона смогут посоревноваться на разных дистанциях. В программе в том числе детский забег и впервые — «северная ходьба». Стартовый городок будет расположен у Зимнего театра. Маршрут забега пройдет по центральным улицам Сочи.

Движение ограничат с 6:00 27 октября до 6:00 4 ноября у здания Зимнего театра. Водители смогут объехать перекрытый участок между зданием Зимнего театра города Сочи и сквером «Фитофантазия». Проезд организуют от улицы Театральной до улицы Черноморской.

Также движение перекроют на участке от улицы Театральной, 2 до Орджоникидзе и по Орджоникидзе от дома №27 до пересечения с Соколова. Ограничения будут действовать в субботу, 2 ноября, с 14:00 до 17:00.

Забег на самые длинные дистанции пройдет в воскресенье, 3 ноября. С 4:00 до 13:00 движение будет ограничено по нескольким отрезкам улиц, где побегут участники марафона. В мэрии уточнили, что для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте и подготовить справку-допуск.

Вячеслав Рыжков