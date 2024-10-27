Экс-капитан сборной России по футболу примет участием в забеге в Сочи

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и олимпийский чемпион Юрий Брозовский примут участие в легкоатлетическом забеге в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

Забег состоится 2 и 3 ноября, мероприятие проводится уже в седьмой раз. Ожидается, что в нем будут участвовать «тысячи» жителей и гостей курорта. Для спортсменов будут доступны несколько дистанций: марафонская (42 км), полумарафон (21 км), а также 10 км, 5 км и 1 км.

Стартовый городок будет расположен у Зимнего театра. Маршрут пройдет по центральным улицам курорта. В дни проведением марафона временно изменится схема движения транспорта в Центральном и Хостинском районах.

«"Сочи Марафон" на курорте проводится в седьмой раз. Уделяем большое внимание темам безопасности и транспортной логистики. Учитывая опыт прошлых лет, сделали все необходимое, чтобы марафон прошел максимально комфортно для жителей и гостей курорта», — заявил глава департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Александр Орлов