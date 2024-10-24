СК возбудил дело по факту убийства таксистки в Коркино

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) после обнаружения тела таксистки в Коркино. На месте работают следователи и криминалисты, сообщает пресс-служба регионального управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, вечером 23 октября в автомобиле рядом с одним из домов на улице Ватутина в Коркино было обнаружено тело 40-летней местной жительницы с ножевыми ранениями. Она занималась частным извозом.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

По данным СМИ, в совершении убийства подозреваются двое местных жителей.