За неделю в Сочи произошло 198 ДТП

С 18 по 24 октября на территории Сочи произошло 198 ДТП, в 10 из которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Главными нарушениями ПДД, которые привели к ДТП, были несоблюдение очередности проезда (40 случаев), несоблюдение бокового интервала (36 ДТП). Автомобилисты также часто неправильно выбирали дистанцию (29 аварий) и не соблюдали условия, разрешающие движение транспорта задним ходом (27 ДТП).

Понедельник оказался самым аварийным днем недели с 36 зарегистрированными ДТП. Суббота, в свою очередь, стала наименее аварийным днем. Тогда зафиксировали 20 аварий.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала года на курорте произошло 78 ДТП с детьми. Двое несовершеннолетних погибли.

Мария Удовик