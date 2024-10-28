Бывший сити-менеджер Стерлитамака назначен и. о. вице-премьера правительства

Рустем Газизов назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Башкирии. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров. Об этом он сообщил на заседании правительства сегодня.

«На вас большой блок жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и минстроя»,— сказал глава Башкирии, обращаясь к господину Газизову.

Рустем Газизов в октябре отказался от дальнейшего участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Стерлитамака в день подведения итогов.

Рустем Газизов родился в 1983 году в Чишминском районе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Башкирскую академию госслужбы и управления. Администрацию Стерлитамака возглавил в 2021 году. До этого он занимал должность вице-мэра Уфы, а еще ранее отвечал за взаимодействие с политическими партиями в администрации главы республики в должности заведующего отделом, а также работал в администрации Калининского района Уфы.

Наталья Балыкова