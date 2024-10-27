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В Екатеринбурге заменили турникеты на станции метро «Чкаловская»

В Екатеринбурге завершили замену турникетов в метро. Как сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», новые турникеты установили на станции «Чкаловская».

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Напомним, модернизация турникетов в екатеринбургском метрополитене началась в декабре 2023 года, со станции «Площадь 1905 года». В сентябре текущего года работы завершили на станции «Уралмаш» на входе со стороны ДК имени Лаврова, «Чкаловская» стала последней станцией, где проводят замену.

Ранее в городской администрации сообщали, что с 1 января 2025 года в метро введут оплату по QR-кодам. Тестирование этой системы уже началось.

Анна Капустина

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