В Екатеринбурге заменили турникеты на станции метро «Чкаловская»

В Екатеринбурге завершили замену турникетов в метро. Как сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», новые турникеты установили на станции «Чкаловская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

Напомним, модернизация турникетов в екатеринбургском метрополитене началась в декабре 2023 года, со станции «Площадь 1905 года». В сентябре текущего года работы завершили на станции «Уралмаш» на входе со стороны ДК имени Лаврова, «Чкаловская» стала последней станцией, где проводят замену.

Ранее в городской администрации сообщали, что с 1 января 2025 года в метро введут оплату по QR-кодам. Тестирование этой системы уже началось.

Анна Капустина