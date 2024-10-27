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«Рубин» победил «Оренбург» со счётом 2:1

Казанский «Рубин» выиграл в сегодняшнем матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» со счетом 2:1. Игра прошла на оренбургском стадионе «Газовик». Об этом сообщили в пресс-службе казанской команды.

Два гола в ворота «Оренбурга» забил хорватский полузащитник Велдин Ходжи на 48 и 88-й минутах. Это были дебютные голы футболиста за «Рубин».

Перед матчем букмекеры оценили шансы клубов на победу. Коэффициент «Оренбурга» составил около 2,30, а «Рубина» — до 3,36 у разных контор. Букмекеры с большей вероятностью прогнозировали победу оренбургского клуба.

Диана Соловьёва

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