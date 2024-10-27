Букмекеры оценили победу «Оренбурга» в матче с «Рубином» с коэффициентом 2,30

Букмекерские конторы оценили шансы «Оренбурга» в матче против «Рубина» 13-го тура РПЛ. В среднем коэффициент на победу оренбургского клуба составил 2,30.

Коэффициенты на победу казанского «Рубина» у разных букмекеров варьируются от 3,00 до 3,36. Таким образом, болельщики больше ставят на победу «Оренбурга».

Наименее вероятным исходом матча футбольные фанаты считают ничью со средним коэффициентом букмекеров около 3,50.

Матч «Оренбург» – «Рубин» начнется сегодня в 12:00. На прошлой неделе казанский клуб уступил «Динамо» со счетом 0:4. Сейчас «Рубин» находится на 7 месте в турнирной таблице, а «Оренбург» — на 16-й позиции.

Диана Соловьёва