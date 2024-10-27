В Кедровой роще Надыма открыли экопарк

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) открыли экопарк в Кедровой роще, сообщили в пресс-службе администрации Надымского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Надымского района Фото: администрация Надымского района

Территория парка составляет более 3 тыс. кв. м, там установили скамейки, качели, игровые и спортивные комплексы, все объекты изготовлены из дерева. В парке установили интерактивные малые архитектурные формы, которые должны помочь рассказать посетителям о представителях животного мира, проблемах экологии.

Проект разрабатывали совместно с учениками экокласса, открытого в городской школе №4. Экопарк создали совместными усилиями администрации Надымского района и компании «Газпромнефть-Заполярье».

Напомним, в Тюмени планируют открыть самый большой каток в УрФО с зоной развлечений, горками, парком снеговиков. Площадь льда в форме сердца составит 6,5 тыс. кв. м, а парка — 3,5 тыс. кв. м.

Анна Капустина