В Тюмени планируют построить самый большой каток в УрФО

В Тюменской слободе откроют каток площадью 6,5 тыс. кв. м, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на предпринимателя Александра Андросова, участвующего в строительстве. По его словам, каток может стать самым большим не только в городе, но и в УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «Сердце Тюмени» во «Вконтакте» Фото: Группа «Сердце Тюмени» во «Вконтакте»

Каток в форме сердца станет частью парка развлечений общей площадью 10 тыс. кв. м. Комплекс появится возле ул. Обдорской. Проект реализуют совместно с застройщиком «Мидгард Рус». Тестовое открытие планируют сделать 23 ноября, а полноценное открытие — 1 декабря.

«Объем инвестиций раскрыть не могу, но скажу, что у нас задействовано несколько ледозаливочных машин, каждая из которых стоит порядка 7-8 млн руб. Прайс пока прорабатывается, однако точно будут бесплатные дни, скидки для жителей местных ЖК и льготных категорий»,— сказал господин Андросов.

Планируется, что парк развлечений будет функционировать и как летняя территория, конкретные функции пока прорабатываются. Рядом с территорией хотят благоустроить площадь и организовать место отдыха.

В группе катка «Сердце Тюмени» во «Вконтакте» сообщается, что зона развлечений составит 3,5 тыс. кв. м. Там будут парк снеговиков, горки, костровое место.

Ранее в Тюмени представили новогоднюю концепцию оформления города. Дизайн будет основан на слогане «Тюмень — врата Сибири».

Анна Капустина