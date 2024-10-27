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В двух районах Казани посадят 3,9 тыс. деревьев

В Вахитовском и Приволжском районах Казани планируют посадить по компенсационной высадке почти 3,9 тыс. деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе «Горводзеленхоза».

При высадке рабочие подготавливают приямки, укрепляют и фиксируют деревья и удобряют почву.

В октябре компания уже посадила около 2,3 тыс. деревьев в поселках Мирный и Победилово, на ул. Р. Гареева, Московской и Груздева.

Компенсационная высадка деревьев помогает компенсировать число деревьев, которые были уничтожены или повреждены.

Ранее в Казани решили создать новую базу для «Горводзеленхоза», чтобы увеличить объемы озеленения столицы Татарстана.

Диана Соловьёва

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