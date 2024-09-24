В Казани создают новую базу для МУП «Горводзеленхоз»

В Казани начинается строительство современной базы для МУП «Горводзеленхоз», что позволит значительно увеличить объемы озеленения города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Модернизация базы включает строительство новых теплиц и увеличение объемов рассады. Здесь запланировано возвести теплицы площадью в 1,5 раза больше существующих, что позволит круглогодично выращивать цветы, увеличив их количество с 1,1 до 2,5 млн.

Ранее тепличное хозяйство располагалось на улице Хади Такташа, а новая база на улице Даурской будет более эффективно использовать ресурсы. После завершения работ площадь базы составит 6,2 га, где разместятся бытовые и сервисные корпуса, а также автоматизированные теплицы. Старые парники, построенные в 80-х годах, устарели и нуждались в постоянном ремонте.

По словам Ильсура Метшина, «Горводзеленхоз» — одно из ключевых предприятий по благоустройству города, и создание новых условий работы для сотрудников является приоритетом. Новые теплицы позволят не только увеличить количество цветов, но и улучшить их качество.

Теплицы будут в 1,5 раза больше прежних (11 556 кв. м) и будут оснащены автоматизированными линиями, что значительно упростит труд сотрудников и сократит потребление ресурсов. Управляющая предприятием Роза Заббарова отметила, что переход на новые теплицы будет плавным, а сотрудники пройдут обучение по новым технологиям.

К концу года планируется завершить строительство теплиц и подключить необходимые коммуникации. В новом проекте также увеличится число рабочих мест с 20 до 30.

МУП «Горводзеленхоз» отвечает за озеленение улиц и парков Казани. Этим летом предприятие украсило 84 улицы и установило более 2 тыс. цветочных кашпо. Кроме того, для уборки зимнего снега было закуплено 10 единиц техники, и сейчас автопарк предприятия включает 146 машин.

В конце июля стало известно, что в Казани выделили 767 млн руб. для строительства тепличного хозяйства и базы механизации на месте комплекса «Горводзеленхоз» на улице Даурской. Заказчиком является Главстрой Республики Татарстан, а средства выделены из бюджета республики. Строительные работы должны завершиться до 30 июня 2025 года. На новом объекте планируют установить системы зашторивания, отопления и орошения.

Анар Зейналов