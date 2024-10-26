В Свердловской области похолодание и снег ожидаются в ноябре

Следующая неделя в Свердловской области будет относительно теплой, похолодание произойдет в начале ноября, сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среднесуточные температуры в Свердловской области сейчас выше климатической нормы на 2-4 градуса. На следующей неделе эта погода сохранится, в ночное время температура будет держаться в районе нулевой отметки, днем подниматься на несколько градусов.

27 октября ожидается температура ночью +1 градус, днем — +4. 28 октября ожидается 0 градусов ночью, +3 днем. 29 октября значения составят -1 и +3 градуса соответственно, 30 октября — -2 и +3 градуса.30 октября ночью ожидается -2, днем +3, 31 октября — -1 ночью и +4 днем. 1 ноября ночная температура поднимется до +1 градуса, дневная составит +2 градуса.

Анна Капустина