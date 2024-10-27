В Казани планируют отремонтировать окна, галереи и полумесяц башни Сююмбике

В Казани планируется проведение реставрации башни Сююмбике в Казанском Кремле. Информация об этом появилась в документе на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Башню Сююмбике, объект культурного наследия, построили в начале XVIII века. В результате проведенной экспертизы было установлено, что на объекте необходимо заменить старые окна. Новые окна должны быть выполнены с точным повторением формы и рисунка расстекловки старых. На некоторых оконных проемах предлагается установить кованые решетки. Рисунок на них должен соответствовать стилю XVII–XVIII веков.

Полумесяц, металлические ворота, герсы и пояса планируют расчистить и покрасить. Экспертная комиссия отмечает, что открытые галереи башни подвержены воздействию осадков, а покрытие галереи обветшало. Его также планируют отреставрировать. Эксперты предлагают вместе с водосточными трубами заменить на медное покрытие ярусы, парапеты и завершение башни. Отремонтируют поврежденные участки нижней части первого яруса и базы колон.

В рамках работ запланировано усиление лестниц. Эксперты отметили, что некоторые лестницы, ведущие с одного яруса на другой, очень крутые. Их состояние оценивают как ограниченно работоспособное.

Разработчиком проекта выступает «Татинвестгражданпроект». Компания занимается деятельностью в области архитектуры.

Башню Сююмбике уже реставрировали к саммиту БРИКС в Казани. На объекте провели противоаварийные работы, гидроизоляцию и усилили фундамент.

Диана Соловьёва