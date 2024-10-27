Российский боксер Гассиев нокаутировал датчанина Юнгквиста

Российский боксер Мурат Гассиев победил Кема Юнгквиста из Дании в поединке в первом тяжелом весе. Бой, прошедший в Ереване, завершился нокаутом в пятом раунде.

Поединок должен был состояться на прошлой неделе в Вене. Однако его перенесли в Ереван из-за трудностей с оформлением визы для россиянина.

На счету 31-летнего Гассиева теперь 31 победа (24 нокаутом) и 2 поражения. Он бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 34-летний Юнгквист потерпел первое поражение в карьере, на его счету 18 побед (11 нокаутом). Бывший интернациональный чемпион по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и IBF.