ХК «Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» в 18 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:2 (0:2;1:0;0:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбу забросил Анатолий Голышев. У «Динамо» отличились: Никита Гусев и Артем Чернов.

После 18 игр у «Автомобилиста» 22 очка, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. «Динамо» набрало 22 очка, команда поднялась на пятую строчку Западной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» обыграл подмосковный «Витязь». Игра проходила в Балашихе и закончилась со счетом 1:3 (0:0;1:1;0:2).

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 26 октября сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Виталий Красиков