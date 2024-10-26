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В «Екатеринбург-Экспо» на «Битве роботов» загорелись три робота

Во время «Битвы роботов» в «Екатеринбург-Экспо» возникло еще два возгорания устройств участников, сообщили в МЧС России.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На «Битве роботов» загорелось еще два робота. Один пожар произошел в рабочей зоне на улице, его самостоятельно потушила администрация мероприятия. Второе возгорание возникло в здании, на сцене состязаний. Он также был потушен администрацией.

Ранее в МЧС сообщили об одном возгорании, которое произошло в помещении «Екатеринбург-Экспо» в ходе мероприятия. Причиной стал аккумулятор устройства, сотрудники ведомства потушили пожар на площади 0,5 кв м.

Анна Капустина

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