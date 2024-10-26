На «Битве роботов» в Екатеринбурге загорелся робот

Во время «Битвы роботов» в «Екатеринбург-Экспо» возникло возгорание одного из устройств, сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

У одного из роботов, участвующего в битве, загорелся аккумулятор питания. На месте дежурил пост пожарно-спасательной части №8 МЧС. Возгорание на площади 0,5 кв м. потушили, пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

В Екатеринбурге проходит второй тур международного чемпионата «Битва роботов». В соревнованиях принимают участие 43 команды из регионов России и пять команд из Китая, Индии, Казахстана и Ирана.

Анна Капустина