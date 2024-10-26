Тюменский аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание с 27 октября

Аэропорт Рощино в Тюмени в последнее воскресенье октября начинает работать по зимнему расписание, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

В зимний период сохранятся ежедневные рейсы из Тюмени в Москву и Санкт-Петербург. В столицу будет выполняться по шесть рейсов каждый день с одним дополнительным по пятницам и воскресеньям, в Санкт-Петербург — пять раз в день. Будут доступны рейсы в Екатеринбург, Волгоград, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Самару, Томск, Уфу и Нижний Новгород, а также в города Тюменской области.

Рейсы по курортным направлениям будут включать полеты в Сочи, Минеральные воды, Махачкалу. Red Wings обеспечит рейсы на Пхукет и Шри-Ланку, Azur Air и Air Cairo будут выполнять чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх. Рейсы в страны СНГ будут включать Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

Напомним, Red Wings запускает прямые рейсы из Тюмени на Пхукет с с 31 октября, на Шри-Ланку — с 5 ноября. Частота вылетов по обоим направлениям — раз в 10 дней.

Анна Капустина