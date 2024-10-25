Red Wings запустит прямые рейсы из Тюмени на Пхукет и Шри-Ланку

Авиакомпания Red Wings запустит из Тюмени прямые рейсы на Пхукет (Таиланд) и Шри-Ланку. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино, в первом случае авиасообщение запустят с 31 октября, во втором — с 5 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девятиарочный мост в городе Элла на Шри-Ланке

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Девятиарочный мост в городе Элла на Шри-Ланке

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Самолеты будут летать на Пхукет по четвергам и воскресеньям, вылет назначен на 02:25. На Шри-Ланку можно будет улететь по вторникам и субботам в 23:55. Отмечается, что частота вылетов по обоим направлениям — раз в десять дней.

Напомним, в рамках зимней чартерной программы планируют запустить самолеты из Тюмени в курортный город Шарм-эль-Шейх в Египте. Они будут выполняться с ноября по март.

Полина Хабарова