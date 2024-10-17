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В Казани в сентябре 2024 года на 56% увеличился спрос на новостройки

В Казани по итогам сентября 2024 года наблюдается рост спроса на новостройки на 56% по сравнению с августом. Об этом рассказали в исследовании сервиса «Пульс продаж новостроек».

В Казани в сентябре 2024 года на 56% увеличился спрос на новостройки

В Казани в сентябре 2024 года на 56% увеличился спрос на новостройки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Казани в сентябре 2024 года на 56% увеличился спрос на новостройки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По сравнению с августом число договоров долевого участия (ДДУ) больше всего выросло в Челябинске (на 194%), в Самаре (139%) и в Воронеже (84%).

По данным сервиса, в Казани в III квартале 2024 года, по сравнению с прошлым годом, количество сделок на рынке первичной недвижимости сократилось на 48%. Всего за этот период зарегистрировали 1,8 тыс. ДДУ.

В России в III квартале 2024 года, по сравнению с прошлым годом, объем сделок на рынке строящегося жилья сократился на 50% по всем городам-миллионникам: с 119,4 тыс. до 59,6 тыс. ДДУ.

«Сокращение количества сделок в целом по третьему кварталу закономерно, однако в начале осени уже заметно восстановление спроса на первичное жилье. Вероятно, что наиболее интересные объекты в новостройках были реализованы в период высокого спроса и действия программы льготной ипотеки, далее произошел прогнозируемый спад, а сейчас девелоперы снова выставили на продажу наиболее интересные предложения»,— рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

В июле завершилась льготная ипотека с господдержкой для всех граждан. По словам Евгения Белокурова, дальнейшую ситуацию на рынке новостроек будет определять уровень ключевой ставки. Решение по нему примут 25 октября.

Диана Соловьёва

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