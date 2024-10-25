Мэрия Екатеринбурга выделила еще 21,1 млн рублей на реставрацию усадьбы Антипина

Администрация Екатеринбурга начала поиск подрядчика для продолжения работ по реставрации усадьбы Антипина на ул. Октябрьской революции, 52. Согласно данным портала госзакупок, начальная цена контракта — 21,1 млн руб. Напомним, в прошлом году городская администрация направила на реконструкцию усадьбы 39,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Антипина

Фото: Проектная документация Усадьба Антипина

Фото: Проектная документация

Прием заявок продлится до 11 ноября. Необходимую работу подрядчик должен выполнить до 31 декабря.

На данном этапе реконструкции продолжатся общестроительные и отделочные работы, ремонт систем отопления, канализации, водопровода, кондиционирования.

Усадьбу в начале 1900-х годов построил ювелир Антипин. В начале 1910-х здесь появился одноэтажный деревянный флигель. На данный момент усадьба Антипина находится в муниципальной собственности и является объектом культурного наследия.

Виталий Красиков