В Екатеринбурге Усадьбу Антипина отремонтируют за 39,7 рублей

Усадьбу ювелира Антипина в Екатеринбурге отремонтируют за 39,7 млн руб. Как указано на сайте Госзакупок, 23 августа был выбран подрядчик, который займется реконструкцией здания по улице Октябрьской революции, 52. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Изначально стоимость торгов составляла 39,9 млн руб., однако при заключении контракта цена снизилась на 200 тыс. руб. Работы будет выполнять новосибирская компания «РК Авангард». В здании будет заменен утеплитель, кровля, электропроводка, замазаны трещины, заменены перегородки и другое.

Как сообщил портал РБК, администрация Екатеринбурга нашла подрядчика с третьей попытки. На первые два аукциона компании не подавали заявки. В прошлый раз начальная цена аукциона составляла 30,5 млн руб. Усадьба П. Антипина вошла в перечень объектов культурного наследия, которые должны быть отремонтированы до 2025 года. Соответствующий документ в мае подписал мэр Алексей Орлов.

По данным сайта Музея истории Екатеринбурга, усадьбу в начале 1900-х годов построил ювелир П. Антипин. В начале 1910-х здесь появился одноэтажный деревянный флигель. 1 июня 1925 года усадьбу с жилыми и нежилыми строениями передали жилищно-арендному кооперативному товариществу №17. В домах разместились коммунальные квартиры, которые отселили только в конце 1980-х годов. Сейчас усадьба Антипина находится в муниципальной собственности.

По данным картотеки, компания «РК Авангард» была зарегистрирована в 2020 году. Она занимается проектированием и строительством зданий. Выручка компании за 2022 год составила 98,9 млн руб., а чистая прибыль — 4,9 млн руб.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте