Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО обвиняемых в убийстве девочек 30 лет назад

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО обвиняемых в убийстве двух 13-летних девочек в 1994 году. Как передает корреспондент из зала суда, Василию Кузнецову и Андрею Шевнину предъявлено обвинение по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельства). Сторона защиты наставила на домашнем аресте или внесении залога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Андрей Шевнин во время судебного заседания

Фото: Мария Шараева Обвиняемый Андрей Шевнин во время судебного заседания

Фото: Мария Шараева

По данным следователей, на момент совершения преступления обвиняемым было по 18 лет. Силовики считают, что после убийства тела подростков с целью сокрытия были вывезены на берег Чусовского озера. Старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга рассказал, что на первоначальном этапе установить подозреваемых не удалось. Сейчас продолжается сбор доказательств, проводятся допросы, проверки показаний на месте, обыски, анализируется необходимая характеризующая документация, назначен ряд дополнительных судебных экспертиз и другие процессуальные действия.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, фигуранты уголовного дела ранее были судимы, том числе за половое сношение с несовершеннолетней и незаконный оборот оружия. Задержали их 23 октября 2024 года полицейские из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного из них взяли по месту жительства, а второго — в парке отдыха.

Полина Хабарова, Мария Шараева