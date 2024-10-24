В Екатеринбурге спустя 30 лет задержали подозреваемых в убийстве двух девочек

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве двух девочек-подростков в середине 1994 года. Как сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», сейчас они дают показания в ИВС УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Тела со следами удушения и колото-резаными ранами были найдены в водоеме недалеко от Чусовского тракта. Один из подозреваемых — якобы владелец салона красоты и магазина одежды по фамилии Шевнин, второй — его друг с фамилией Кузнецов, который якобы отбывал длительное наказание в колонии. По какой статье, канал не уточняет.

По данным канала, их задержали вчера, 23 октября, на момент убийства детей подозреваемым было по 18 лет. Отмечается, что в середине 90-х их также задерживали. «Они были "отмазаны" несмотря на найденные улики — окровавленную одежду, кровь в машине Шевнина и следы биологических жидкостей на трупах»,— сказано в сообщении.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что ситуацию пока не комментируют.

Полина Хабарова