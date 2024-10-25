Море потеплело у берегов Сочи и Туапсе

Температура воды у берегов Сочи и Туапсе продолжает расти. Сейчас она достигла +21 градуса, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Температура воды в Геленджике и Новороссийске также поднялась до +20 градусов. Однако, несмотря на эти изменения, условия для комфортного купания остаются недоступными для большинства отдыхающих. У берегов Анапы температура воды держится на +19 градусов.

На побережье Азовского моря ситуация менее благоприятная: температура воды не превышает +12 градусов. В районе Ейска и Приморско-Ахтарска вода остыла до +11 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте прогнозируют ухудшение погоды. Все службы работают в усиленном режиме.

Мария Удовик