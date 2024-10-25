В ветклиниках ЯНАО увеличилась стоимость услуг для нечипированных животных
В ветеринарных клиниках Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на 10–15% увеличилась стоимость услуг для нечипированных домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ
Как сказано в сообщении, те, кто прошел процедуру обязательного чипирования, смогут пользоваться услугами ветклиник по прежним ценам.
С 1 сентября 2023 года чипирование и регистрация домашних животных стали обязательными. Зарегистрировать кошку или собаку необходимо в течение двух недель после ввоза или приобретения, новорожденных котят и щенков — через три месяца после рождения.
В округе запрещено содержать домашних животных в подъездах, на чердаках, в квартирах, в которых длительное время никто не живет, а также на придомовой территории многоквартирных домов.