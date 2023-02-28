На Ямале ужесточат требования по содержанию и выгулу домашних животных

С 1 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ужесточат требования к содержанию и выгулу кошек и собак, сообщили в пресс-службе правительства региона. Документ разработан по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

С осени на Ямале будет запрещено содержать домашних животных в подъездах, на чердаках, в квартирах, в которых длительное время никто не живет, а также на придомовой территории МКД. Помимо этого, будет запрещено оставлять питомцев без еды, воды и попечения, а также содержать в ненадлежащих условиях.

Содержание собак во дворе частных домов разрешат только на привязи, в вольере или на огороженной территории. Самостоятельный выход животных за пределы дворов будет запрещен. При этом на входе домов, во дворе которых живут собаки, должна быть предупреждающая надпись.

Выгул животных в городе без поводка или самовыгул будет запрещен. Для выгула собак, высота которых в холке превышает 40 см, обязательно использование поводка и намордника.

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