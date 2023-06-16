На Ямале с сентября чипирование и регистрация домашних животных станут обязательными

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 1 сентября чипириование и регистрация домашних животных станут обязательными, сообщили в пресс-службе правительства округа. Зарегистрировать кошку или собаку будет необходимо в течение двух недель после ввоза или приобретения, новорожденных котят и щенков — через три месяца после рождения.

По данным правительства, животному подкожно будут вводить микрочип, содержащий информацию о самом питомце и о его владельце. Новые требования упростят поиск потерявшихся питомцев, повысят уровень культуры обращения с животными, будет способствовать сокращению числа безнадзорных животных на наших улицах. «Внедряться новые требования будут в течение года — до первого сентября 2024 года, в переходный период административная ответственность применяться не будет»,— сказано в сообщении.

Регистрация в государственных ветеринарных клиниках округа для жителей Ямала будет бесплатной. В населенных пунктах, где нет государственных клиник, проводить регистрацию животных можно будет во время ежегодных выездных мероприятий по вакцинации животных против особо опасных болезней.

Напомним, с 1 сентября в ЯНАО ужесточат требования к содержанию и выгулу кошек и собак. будет запрещено содержать домашних животных в подъездах, на чердаках, в квартирах, в которых длительное время никто не живет, а также на придомовой территории многоквартирных домов.

Полина Хабарова

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