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В дни саммита БРИКС Горьковская ЖД перевезла 45 тысяч пассажиров

В дни проведения саммита БРИКС в Казани Горьковская железная дорога перевезла пригородными поездами более 45 тыс. пассажиров. Около 30 тыс. из них принимали участие в международном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Пригородные электропоезда перевозили участников саммита и жителей Казани по маршрутам Казань — Аэропорт и Вахитово — Аэропорт. Основной площадкой проведения саммита стал выставочный центр «Казань Экспо» рядом с аэропортом.

В среднем на данном участке в будни пассажиропоток составляет около 1,6 тыс.—1,8 тыс. пассажиров в сутки. Наибольшее количество людей было перевезено 22 октября — 10 тыс. пассажиров, среди которых 7 тыс. человек были аккредитованными участниками саммита БРИКС. Рекордный показатель в дни проведения встречи глав государств был зафиксирован 23 октября — более 12,3 тыс. человек, из которых 10,3 тыс. были участниками мероприятия.

С 20 по 24 октября пригородные поезда Горьковской железной дороги совершили 176 дополнительных рейсов. Интервал движения был 20 минут. Число дополнительных рейсов составило от 8 до 50 в день. Вместе с ними для казанцев продолжали работать ежедневные поезда в сторону аэропорта.

Для перевозки пассажиров в дни саммита БРИКС курсировало пять дополнительных электропоездов серии ЭПЗД.

Диана Соловьёва

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